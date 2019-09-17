Китаянка вывихнула челюсть из-за хохота
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Как сообщил сайт Live Scienсe, из-за травмы женщина не могла не только разговаривать, но и закрыть рот. Пришедший ей на помощь доктор Ло Вэньшэн сначала решил, что у жительницы Гуанчжоу инсульт. Однако увидев, в чем дело, рекомендовал обратиться к врачу.
Однако другие пассажиры настояли на том, чтобы именно он вправил вывихнутую челюсть. С третьей попытки у него это получилось.
«Я сделал это, когда она отвлеклась, и, к счастью, все вернулось на свое место», — процитировало врача издание News 18.
Тем не менее после своей операции он вновь посоветовал больной сходить на прием к профильному врачу.
Как рассказал спутник женщины, ранее она вывихнули челюсть, когда ее рвало. Именно старая травма могла спровоцировать повторный вывих.