  • Китаянка вывихнула челюсть из-за хохота

    17 сентября 2019, 10:37

    Наза Салех Захи

    Жительница китайского Гуанчжоу во время путешествия на поезде так смеялась, что вывихнула себе челюсть. Ехавший в том же состав врач оказал ей первую помощь.

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    Как сообщил сайт Live Scienсe, из-за травмы женщина не могла не только разговаривать, но и закрыть рот. Пришедший ей на помощь доктор Ло Вэньшэн сначала решил, что у жительницы Гуанчжоу инсульт. Однако увидев, в чем дело, рекомендовал обратиться к врачу.

    Однако другие пассажиры настояли на том, чтобы именно он вправил вывихнутую челюсть. С третьей попытки у него это получилось.

    «Я сделал это, когда она отвлеклась, и, к счастью, все вернулось на свое место», — процитировало врача издание News 18.

    Тем не менее после своей операции он вновь посоветовал больной сходить на прием к профильному врачу.

    Как рассказал спутник женщины, ранее она вывихнули челюсть, когда ее рвало. Именно старая травма могла спровоцировать повторный вывих.