Китаянка скрыла поездку в Ухань. Против нее возбудили уголовное дело

По данным информагентства, 17 января женщина вместе с родственниками поехала в Ухань. 31-го числа она попала в больницу из-за проблем с дыханием. При этом женщина близко контактировала с 77 людьми, в том числе с больничным персоналом. И она, и ее семья отрицали, что ездили в Ухань до шестого февраля. «Газета.ru» рассказала, что власти провинции закрыли все места, где жила или бывала пациентка.