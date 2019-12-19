Китаянка попыталась проникнуть в резиденцию Трампа во Флориде

В США гражданка Китая попыталась проникнуть на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ее задержали.

Охранники заметили 56-летнюю Цзин Лью на территории Мар-а-Лаго и попросили уйти, но она вернулась, чтобы сделать несколько фотографий. Тогда охранники вызвали правоохранителей, сообщил сайт Miami Herald со ссылкой на представителя полицейского департамента Палм-Бич.

«Она вернулась и начала фотографировать, в это время полицейское отделение Палм-Бич отреагировало и взяло ее под стражу», — сказал представитель полиции Майкл Огродник.

После задержания выяснилось, что женщина находилась в США с просроченной визой.

Это уже второй случай, когда граждан Китая задерживают в этой резиденции. В начале апреля там остановили женщину, у которой при себе было два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, флеш-накопитель с вредоносным ПО.

Клуб Мар-а-Лаго. Источник фото: Wikipedia

В этой резиденции, как пишут СМИ, Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств. В момент незаконного проникновения Трамп находился в Мичигане, ожидается, что он вместе с семьей приедет в Мар-а-Лаго на очередные выходные.