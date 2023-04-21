21 апреля 2023, 18:17
Китай жестко осадил министра финансов США за упреки в сотрудничестве с Россией
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: никто не вправе вмешиваться в отношения Китая и России
Ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая и России, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он прокомментировал ТАСС высказывание министра финансов США Джанет Йеллен о сотрудничестве этих двух стран.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай и Россия соблюдают принципы «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны». По его словам, две страны выработали новый тип отношений между крупными державами. Он основан на взаимоуважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.
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«Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться», — резюмировал представитель китайского МИД.
Говоря о позиции КНР по украинскому конфликту, он отметил, что Китай всегда стремился к объективности и справедливости и продвигал идею мирного урегулирования — в отличие от ряда стран, применяющих двойные стандарты и «продолжающих подливать масла в огонь».
Ван Вэньбинь призвал США занять «ответственную позицию», прекратить действия, которые могут привести к эскалации, и приложить усилия к политическому урегулированию.
Накануне, выступая в Университете Джонса Хопкинса, Йеллен назвала «безграничное партнерство» Китая с Россией тревожным признаком того, что он бывает «несерьезен», говоря о завершении конфликта на Украине.
США
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