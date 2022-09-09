Китай заявил, что поставки оружия на Украину не приведут к миру | 360°

Мир 09 сентября 2022, 01:49 Поделиться Telegram

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Viber Китай заявил, что поставки оружия на Украину не приведут к миру Зампостпреда Китая при ООН заявил, что поставки оружия на Украину не приведут к миру Unsplash/Hanny Naibaho

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Поставки вооружения для нужд ВСУ создают риски безопасности на Украине и в регионе. Такое мнение выразил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан, его процитировал ТАСС.

«На данный момент продолжаются активные бои, и на поле боя поступает все больше вооружений и боеприпасов, что может привести к затягиванию этого конфликта, а не к миру», — отметил высокопоставленный китайский дипломат.

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По его словам, сложившаяся ситуация доказала справедливость такого суждения. Но не меньшую обеспокоенность вызывает возможность попадания оружия «не в те руки», подытожил Гэн Шуан.

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До этого США утверждали, что Россия якобы закупает оружие у КНДР и Ирана. Однако постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил предъявить доказательства, чтобы не быть голословными. Западные дипломаты не смогли этого сделать.

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