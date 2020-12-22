Китай запустил в космос секретный спутник на борту ракеты «Чанчжэн-8»

Ракета выведет на орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний новых технологий, микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U), который создали для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12).

«Чанчжэн-8» может доставить на переходную орбиту до 2,8 тонны груза, на орбиту высотой 700 километров — до пяти тонн и на низкую околоземную орбиту — 7,6 тонны.

Китайские исследователи космоса в будущем планируют использовать первую ступень новой ракеты много раз. После старта она будет возвращаться на платформу в море. «Чанчжэн-8» будет летать в космос и на коммерческой основе.

Запуск ракеты состоялся в 07:37 по московскому времени.