Китай запустил в космос секретный спутник на борту ракеты «Чанчжэн-8»
Новая китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8» («Великий поход-8») с секретным спутником на борту успешно стартовала утром 22 декабря с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.
Ракета выведет на орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний новых технологий, микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U), который создали для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12).
«Чанчжэн-8» может доставить на переходную орбиту до 2,8 тонны груза, на орбиту высотой 700 километров — до пяти тонн и на низкую околоземную орбиту — 7,6 тонны.
Китайские исследователи космоса в будущем планируют использовать первую ступень новой ракеты много раз. После старта она будет возвращаться на платформу в море. «Чанчжэн-8» будет летать в космос и на коммерческой основе.
Запуск ракеты состоялся в 07:37 по московскому времени.