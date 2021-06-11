Китай запустил 4 исследовательских спутника в космос

КНР успешно вывела на орбиту четыре спутниковых аппарата с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди» (CZ-2D). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск прошел в 11:03 (06:03 по московскому времени) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). На орбиту запустили спутник «Бэйцзин-3» и три микроспутника: «Янван-1», Хайсы-2», «Тайкун шиянь-1».

«Бэйцзин-3» — коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли. Его будут использовать для мониторинга ресурсов, состояния окружающей среды, а также предупреждения стихийных бедствий и городского управления. Аппарат «Хайсы-2» принадлежит Сямэньскому университет. Он предназначен для исследования экологического состояния шельфовых и прибрежных зон.

«Янван-1» владеет компания «Шэньчжэнь циюань тайкун кэцзи». Микроспутник будут использовать для поиска малых планет и астероидов, а также их исследования. «Тайкун шиянь-1» — собственность Университета аэрокосмических технологий. Его задействуют в образовательных целях.

Тем временем в Соединенные Штаты пристально следят за достижениями КНР в космосе. Начальник штаба Космических сил США Джон Реймонд считает, что Китай и Россия занимаются совместно разработкой спутников-истребителей.