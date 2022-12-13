Мир 13 декабря 2022, 09:33 Китай запретил экспорт процессоров Loongson в Россию — СМИ «Коммерсант»: Китай запретил экспорт процессоров корпорации Loongson в Россию Unsplash

Читать 360tv в

Китайское правительство запретило экспорт процессоров Loongson на архитектуре LoongArch в Россию, сообщил «Коммерсант». Технологию признали стратегически важной, она используется в военно-промышленном комплексе Китая. Один из источников издания уточнил, что экспорт перекрыли во все страны.

Источник, близкий к Минцифры, отметил, что некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы. Переход на Loongson мог быть выходом в случае блокировки параллельного импорта — эти процессоры теоретически могли заменить Intel и AMD. Сейчас, по данным собеседников издания, российские компании не сильно зависят от китайских процессоров и продукция корпорации Loongson не используется в стране массово.

Реклама

Некоторые участники рынка рассчитывают, что удастся наладить поставки через третьи руки либо запрет будет формальным — крупные китайские компании, зависимые от мирового рынка, уже сейчас не афишируют поставки в Россию. Пока ноутбуки на базе Loongson доступны в России на AliExpress.

Реклама

Академия наук Китая основала корпорацию Loongson для разработки альтернативы американским процессорам. Компания представила собственную архитектуру LoongArch в прошлом году.