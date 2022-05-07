Китай запретил детям делать донаты

Власти Китая запретили молодым пользователям отправлять блогерам виртуальные подарки в социальных сетях и площадках с прямыми трансляциями. Об этом со ссылкой на заявление китайских регулирующих органов написал Bloomberg.

Документ о новых ограничениях опубликовали несколько китайских регуляторов, в том числе Национальное управление радио и телевидения и Управления киберпространства КНР. Согласно новым правилам, площадкам запрещается предоставлять несовершеннолетним юзерам возможность отправлять донаты или покупать виртуальные подарки.

Прежде многие ребята могли отправлять подарки или донаты блогерам во время стримов. При этом некоторые платформы требовали комиссии от пожертвований.

Кроме того, китайские власти также настояли, чтобы после 22:00 несовершеннолетние не могли смотреть трансляции.

Ранее американские власти считали, что Китай пытался скрыть правду о реальной опасности коронавируса. Об этом писало Utro.ru. Китай же недавно совместно с Россией потребовал от США объяснить связь сына американского президента Джо Байдена Хантера с финансированием биолабораторий на Украине, передавали «Дни.ру».