Мир 09 января 2023, 07:24 Китай заподозрили в желании «переписать» правила глобального энергетического рынка FT: переход Китая к покупке нефти за юани станет шагом к новому энергопорядку в мире Unsplash

Читать 360tv в

Когда Китай начнет покупать нефть у государств Персидского залива с помощью юаней, новый энергетический миропорядок наступит в мире. Такое мнение высказала обозреватель газеты Financial Times Рана Форухар.

Она считает, что переговоры главы КНР Си Цзиньпина с руководством Совета сотрудничества стран Персидского залива и Саудовской Аравии в декабре прошлого года закончились созданием «нефтеюаня».

Реклама

Аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Позар заявил, что Китай хочет «переписать» правила глобального энергетического рынка. Нефтеюань положит начало «переменам в контексте намерения стран БРИКС отказаться от использования валюты США».

Реклама

По словам Позара, число сделок с расчетом в юанях вырастет, а китайская сторона будет тесно сотрудничать со странами Персидского залива и увеличит объемы закупаемого у этих государств топлива. Возможно, что подъем нефтеюаня окажется еще одним шагом к отказу миру от доллара.