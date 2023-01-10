Мир 10 января 2023, 11:55 Китай закупил редкий сорт российской нефти Bloomberg: Китай запустил закупку редкого сорта российской нефти РИА «Новости»

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Китай расширил список сортов нефти, импортируемых из России. Об этом рассказали журналисты издания Bloomberg со ссылкой на аналитические компании Vortexa Ltd и Kpler.

По их данным, компании из КНР уже закупили три партии нефти из Арктики: более легкий сорт «Новый порт», сырую нефть «Варандей». Кроме того, в списке есть редкий тип топлива — Arco. Он отличается плотностью и высоким содержанием серы.

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Ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона отметил, что это связано со сменой потребляемого типа топлива.

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«Переориентация арктических сортов нефти действительно происходит», — сказал он.

Авторы материала сообщили, что эти сорта доставят в Китай в январе или в феврале. Однако сотрудники Vortexa Ltd утверждают, что первые поставки по этому списку начались еще в ноябре 2022 года.

Также журналисты сообщили, что редкий сорт Arco добывают на Приразломном месторождении. Его, как и «Варандеем» с «Новым портом», отгружают в Мурманске.