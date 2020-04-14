Китай закрыл все наземные погранпереходы на границе с Россией

Власти КНР закрыли все наземные пограничные переходы на российско-китайской границе. Такое решение приняли, чтобы не допустить возвращения коронавируса в Поднебесную. Сейчас многие китайцы пытаются вернуться из России на родину.

«В настоящее время все наземные погранпереходы на российско-китайской границе не работают в пассажирском направлении», — приводит РИА «Новости» сообщение генерального консульства России в Харбине.

Пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения. Не работают пункт Забайкальск — Маньчжурия и понтонная переправа через Амур в пункте Благовещенск — Хэйхэ.

Провинция Хэйлунцзян, где начали фиксировать случаи заражения, граничит с Забайкальским краем, Амурской областью и Приморским и Хабаровским краями на протяжении более трех тысяч километров.

Вспышка коронавируса началась в столице китайской провинции Хубэй — мегаполисе Ухане в конце 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Ухань закрыли на карантин и тем самым подавили рост числа зараженных в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России для борьбы с эпидемией в большинстве регионов ввели режим строгой самоизоляции. Людям запретили без особой нужды выходить на улицу. Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Всего в России зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV.