Китай заявил об угрозе взрыва бомбы в своем посольстве в Вашингтоне
«В результате клеветы и ненависти, которые раздувают администрация США, китайское посольство получило угрозы взрыва бомбы и угрозы расправы», — написала дипломат в Twitter-аккаунте.
Чуньин также обвинила американское посольство в Пекине в «публичном нападении на китайскую политическую систему», пишет «Интерфакс».
Она также упомянула распоряжение Штатов закрыть консульство КНР в Хьюстоне, призвав пересмотреть это «ошибочное решение» и пообещав решительные ответные меры Пекина.
В среду власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус в свою очередь отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности. Китай должен в течение трех суток закрыть Генеральное консульство.
В Китае пригрозили США немедленными ответными мерами, если Вашингтон не отменит принятое решение.
Китай и Соединенные Штаты давно предъявили друг другу взаимные экономические претензии. По мнению Белого дома, КНР недобросовестно отнеслась к информированию о ситуации с новым коронавирусом. В Пекине полагают, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела государства. В частности, пытается повлиять на отношения с Гонконгом.