Китай заявил об угрозе взрыва бомбы в своем посольстве в Вашингтоне

Враждебная политика США в отношении Китая привела к тому, что в адрес китайского посольства в Вашингтоне начали поступать угрозы, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В результате клеветы и ненависти, которые раздувают администрация США, китайское посольство получило угрозы взрыва бомбы и угрозы расправы», — написала дипломат в Twitter-аккаунте.

Чуньин также обвинила американское посольство в Пекине в «публичном нападении на китайскую политическую систему», пишет «Интерфакс».

Она также упомянула распоряжение Штатов закрыть консульство КНР в Хьюстоне, призвав пересмотреть это «ошибочное решение» и пообещав решительные ответные меры Пекина.

В среду власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус в свою очередь отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности. Китай должен в течение трех суток закрыть Генеральное консульство.

В Китае пригрозили США немедленными ответными мерами, если Вашингтон не отменит принятое решение.

Китай и Соединенные Штаты давно предъявили друг другу взаимные экономические претензии. По мнению Белого дома, КНР недобросовестно отнеслась к информированию о ситуации с новым коронавирусом. В Пекине полагают, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела государства. В частности, пытается повлиять на отношения с Гонконгом.