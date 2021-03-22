Китай заявил об ответных санкциях против представителей ЕС

Китайские власти ответили на введенные против страны санкции ЕС. В МИД КНР сообщили об ограничительных мерах против нескольких представителей Евросоюза.

Заявление об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Китая. Под санкции попали пять членов Европарламента, а также по представителю парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы. Меры коснулись двух ученых, Комитета по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитета по правам человека Европарламента, немецкого Института китаеведения имени Герхарда Меркатора и датского фонда «Альянс демократий».

Пекин запретил упомянутым лицам и членам их семей въезд в КНР, в том числе в Гонконг и Макао. Организациям впредь нельзя вести какие-либо дела на территории Китая.

«Китайская сторона призывает ЕС взглянуть на себя, честно осознать серьезность допущенной ошибки и исправить ее», — заметили в МИД страны, призвав Евросоюз «прекратить читать другим лекции о правах человека и перестать вмешиваться в их внутренние дела».

Односторонние санкции ЕС ввел 22 марта против лиц и организаций Китая, сославшись на якобы нарушения прав человека в Синьцзяне. В КНР заявили, что предпринятые шаги основываются «лишь на лжи и дезинформации», нарушают международное право и «серьезно подрывают отношения Китая и ЕС».