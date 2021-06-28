Китай заявил о вере в успешное развитие России во главе с Путиным

Высшее китайское руководство уверено в успешном развитии России под руководством действующего президента Владимира Путина. Такое заявление сделал заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.

«Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Го Ечжоу отметил, что в последние годы российское руководство добилось больших успехов в социально-экономическом развитии страны.

«Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается. Желаем РФ добиться еще более крупных успехов на пути развития», — подчеркнул он.

Политик добавил, что китайская компартия никогда не забудет вклад РФ в революционное прошлое Китая и высоко ценит контакты с российской правящей партией. По его словам, контакты между высшими лицами Китая и России являются важной составляющей двустороннего сотрудничества.

В понедельник, 28 июня, должны пройти переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Они побеседуют по видеосвязи. Разговор приурочен к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.