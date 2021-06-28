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    28 июня 2021, 07:20

    Китай заявил о вере в успешное развитие России во главе с Путиным

    Наза Салех Захи

    Высшее китайское руководство уверено в успешном развитии России под руководством действующего президента Владимира Путина. Такое заявление сделал заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.

    Китай заявил о вере в успешное развитие России во главе с Путиным

    «Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

    Го Ечжоу отметил, что в последние годы российское руководство добилось больших успехов в социально-экономическом развитии страны.

    «Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается. Желаем РФ добиться еще более крупных успехов на пути развития», — подчеркнул он.

    Политик добавил, что китайская компартия никогда не забудет вклад РФ в революционное прошлое Китая и высоко ценит контакты с российской правящей партией. По его словам, контакты между высшими лицами Китая и России являются важной составляющей двустороннего сотрудничества.

    В понедельник, 28 июня, должны пройти переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Они побеседуют по видеосвязи. Разговор приурочен к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.