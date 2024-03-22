22 марта 2024, 15:52
Китай заявил о приоритете урегулирования конфликта на Украине
Спецпредставитель КНР Хуэй: решение конфликта на Украине остается приоритетом
Достижение мира на Украине — первоочередная задача. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции после своего европейского турне.
«Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери», — процитировало спецпосланника РИА «Новости».
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Серия визитов Хуэя по Европе, начатая 2 марта, была призвана оценить возможность переговоров России и Украины, прощупать для них почву и понять, как изменились европейские взгляды на конфликт. Он доводил до сведения стран ЕС, что Китай будет бойкотировать любые попытки переговоров без участия России. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «какой-то» спецпредставитель КНР не имеет права диктовать условия для переговоров.
Швейцария также захотела позвать РФ на мирный саммит по Украине, отметив, что «не будет мира без русских».
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