19 февраля 2023, 15:00
Китай заявил о неприятии угроз США в свою сторону и в адрес России
Дипломат Ван И: КНР не смирится с угрозами США в адрес российско-китайских отношений
Власти КНР не собираются мириться с попытками США угрожать российско-китайским отношениям. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ТАСС.
«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — отметил Ван И.
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Дипломат подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем основываются на неконфронтации против третьих стран. Он отметил, что два государства объединяет стратегическое сотрудничество.
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По словам Ван И, российско-китайские партнерство находится в рамках суверенитета двух независимых государств.
Ранее Ван И призвал США не подливать масло в украинский костер, а сделать все необходимое для политического урегулирования ситуации в зоне конфликта.
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