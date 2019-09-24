Китай заявил о лидерстве по резерву международной валюты

Китайский финансовый регулятор владеет надежными и эффективными инструментами для проведения стабильной финансовой и валютной политики. Именно поэтому КНР является лидером среди всех стран по резерву международной валюты. Такое заявление сделал глава Народного банка Китая (НБК, центробанк) И Ган.

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«В нашей стране уже в целом сформировалась система эффективного финансового контроля. <…> Мы постоянно работаем над оптимизацией стратегически важных инструментов валютной политики, которые удовлетворяют требованиям развития социалистической рыночной экономики», — заявил он на пресс-конференции. Его слова процитировал ТАСС.

И Ган добавил, что реформирование финансовой сферы началось еще 40 лет назад. Изменения были направлены на политику по усилению открытости. Как отметил глава китайского ЦБ, власти страны добились успеха. Он выразил уверенность, что государство под руководством товарища Си Цзиньпина и дальше будет развиваться и продемонстрирует «новые блестящие инновационные достижения».

По его словам, банковская сфера Китая на текущий момент насчитывает 4,5 тысячи финансовых организаций. В КНР работают более 130 инвестиционных банков, 230 страховых компаний.

Глава НБК подчеркнул, что объем активов финансовый сферы страны превысил 300 триллионов юаней. При этом 268 триллионов из них приходится на банки. Таким образом Китай по данному показателю занимает первое место в мире. И Ган добавил, что по резервам иностранной валюты, которые составляют 3,1 триллиона долларов, КНР также остается лидером в глобальном рейтинге.