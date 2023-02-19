Мир 19 февраля 2023, 16:21 Китай заявил о готовности возобновить контакты с ЕС после снятия ковидных ограничений Член ЦК Ван И: Китай преодолел пандемию и готов открыть контакты с ЕС РИА «Новости»

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Китай готов возобновить торговые и политические отношения с Евросоюзом и вернуть их на допандемийный уровень после снятия всех санитарных ограничений. Об этом заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой дипломатического корпуса Е С Жозепом Баррелем. Как сообщил МИД Китая, переговоры прошли на Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе общения Ван И напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня установления стратегического партнерства между Евросоюзом и Китаем. Обе стороны сохранили сотрудничество и продолжают дорожить взаимными интересами.

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«Китай успешно вышел из стадии пандемии и готов полностью возобновить обмены с Европой и миром», — отметил в своем заявлении Ван И.

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Дипломат подчеркнул, что необходимо как можно скорее вернуть торгово-экономические отношения на уровень, которого стороны достигли до пандемии, чтобы вновь прийти к взаимной выгоде и качественным результатам.

Китайский дипломат добавил, что стороны могут организовать новые встречи высокопоставленных чиновников, чтобы при помощи переговоров выйти на новый уровень сотрудничества и поддержать стабильность глобальных поставок и цепочек производства.

Власти Китая объявили о снятие введенных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в начале 2023 года. Правительство прекратило публикацию данных о числе зараженных, чем вызвало серьезное недовольство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая обвинила их в сокрытии информации.

Эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью отметил, что новая вспышка распространения инфекции в стране маловероятна, так как большая часть населения уже столкнулась с коронавирусом в той или иной форме.