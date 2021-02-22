Китай заявил о готовности восстановить диалог с США

За последние несколько лет США практически прервали диалог с Китаем. Это стало одной из причин ухудшения американо-китайских отношений. Но сейчас Китай готов открыто и в любое время общаться с Америкой. Об этом на открытии форума «Ланьтин» в Пекине рассказал глава МИД КНР Ван И.

«Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем», — передало его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Китай и США имеют разные социальные системы, историю и культуру. Кроме того, по его словам, наличие противоречий и разногласий между двумя странами естественно, но главное для них — укреплять взаимопонимание с помощью диалога, а не позволять различиям определять отношения между двумя государствами.

Накануне помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Исламской Республикой Иран по ограничению ядерной программы — это предложение остается в силе.