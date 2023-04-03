Мир 03 апреля 2023, 10:58 Китай заявил о готовности укреплять связи с Россией МИД КНР: Китай будет укреплять связи с Россией на фоне изменений в мире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китай намерен укреплять связи с Россией и другими странами на фоне изменений, которые произошли в мире за последнее время. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя новую концепцию внешней политики России.

Дипломат напомнила, что в рамках государственного визита председателя КНР в Россию, Си Цзиньпин и глава РФ Владимир Путин наметили масштабный план развития китайско-российских отношений. По ее словам, сейчас стороны реализуют эти договоренности.

Реклама

«Мы полны уверенности в будущем развитии китайско-российских отношений», — сказала Мао Нин.

Бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер заявил, что переговоры главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве указали на окончание биполярной гегемония США. По его мнению, приездом в РФ китайский лидер официально сделал вызов США и ЕС.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о начале разработки плана ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Он отметил, что стороны утвердили график предстоящих контактов на уровне руководства правительств России и Китая.