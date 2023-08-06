Мир 06 августа 2023, 21:30 Китай заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине — СМИ FT: Китай готов участвовать в новой встрече по решению украинского конфликта Викимедиа

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Китайские власти дали понять, что готовы отправить своего представителя на следующую встречу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета The Financial Times.

«Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече», — отметили в сообщении.

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По данным европейского дипломата, китайская сторона положительно оценила идею «проведения третьей встречи на таком уровне».

Власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. В числе его пунктов отметили стала целостность Украины, прекращение огня на фронтах и начало мирных переговоров под эгидой ООН.

Участниками первых переговоров в Джидде стали представители 30 стран. Среди них Соединенные Штаты Великобритания, Польша и страны Евросоюза. Россию на встречу не пригласили, но проинформировали о ходе консультаций.