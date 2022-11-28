Мир 28 ноября 2022, 00:32 Китай заявил, что вместе с Россией не признает однополярную гегемонию МИД КНР: Китай вместе с Россией не признает однополярную гегемонию РИА «Новости»

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Власти Китая вместе с Россией не признают однополярную гегемонию и применение политики грубой силы. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И. Его процитировала пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН», — сказал министр.

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Он добавил, что обе страны придерживаются миропорядка, основывающегося на международном праве. Китай, как и Россия, выступает против политики грубой силы. Эту позицию Ван И назвал соответствующей тенденциям развития современности.

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По словам министра, китайское руководство планирует сохранять контакты с российскими коллегам на высоком уровне. Также власти считает взаимную поддержку важным условием дальнейшего развития обоих государств.

Глава МИД Китая призвал продолжать укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Такая работа позволит достигнуть мира и стабильности как на региональном. так и на международном уровне.