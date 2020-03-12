Власти Китая решили, что пик эпидемии коронавируса прошел
Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн озвучил на брифинге последние данные по заболевшим в Хубэе. Его слова привело РИА «Новости».
«Во всех городах провинции Хубэй уже в течение одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения», — сказал Ми Фэн. Исключение составляет только Ухань, который изначально был эпицентром эпидемии.
Вне провинции врачи диагностировали семь новых случаев COVID-19. Шесть из них, подчеркнули в Госкомитете, ввозные.
«Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», — заключил Ми Фэн.
Сейчас в Китае насчитывают более 80,7 тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 3158 человек, причем 22 пациента врачи потеряли за сутки. Всего в мире инфицированы 122 тысячи человек.
Коронавирус, по мнению экспертов, может стать спусковым крючком для мирового финансового кризиса.