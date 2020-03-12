Власти Китая решили, что пик эпидемии коронавируса прошел

Новые случаи заражения в китайской провинции Хубэй, за исключением Уханя, не регистрируют уже неделю. Медики считают, что пик эпидемии в стране завершен.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн озвучил на брифинге последние данные по заболевшим в Хубэе. Его слова привело РИА «Новости».

«Во всех городах провинции Хубэй уже в течение одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения», — сказал Ми Фэн. Исключение составляет только Ухань, который изначально был эпицентром эпидемии.

Вне провинции врачи диагностировали семь новых случаев COVID-19. Шесть из них, подчеркнули в Госкомитете, ввозные.

«Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», — заключил Ми Фэн.

Сейчас в Китае насчитывают более 80,7 тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 3158 человек, причем 22 пациента врачи потеряли за сутки. Всего в мире инфицированы 122 тысячи человек.

Коронавирус, по мнению экспертов, может стать спусковым крючком для мирового финансового кризиса.