Мир 19 июня 2023, 09:24 Китай заявил, что не пойдет на уступки по вопросу Тайваня Куратор внешней политики КНР Ван И: Китай не пойдет на уступки по вопросу Тайваня РИА «Новости»

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Китайские власти не готовы идти на компромиссы в вопросах Тайваня. Такое заявление сделал куратор внешней политики Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И, сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение этой страны.

«Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая. <…> В этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок», — сказал Ван И на переговорах с американским госсекретарем Энтони Блинкен.

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Представитель США проводит рабочие встречи в Пекине 18 и 19 июня, они проходят в закрытом формате. Накануне Энтони Блинкен встретился с главой МИД КНР Цинь Ган. Последний заявил, что отношения двух государств оказались на самом низком уровне с момента установления между ними дипломатических связей.

По его словам, КНР требует от США не нарушать принцип «одного Китая» и не помогать тайваньским сепаратистам. Китайский премьер напомнил, что его страна строит отношения со Штатами, исходя из принципов мирного существования, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.