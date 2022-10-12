Мир 12 октября 2022, 11:26 Поделиться Telegram

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Viber Китай заявил, что к конфликту на Украине привела империалистическая политика США «Хуаньцю шибао»: империалистическая политика США спровоцировала конфликт на Украине РИА Новости

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Китай разоблачил подоплеку конфликта на Украине. Его спровоцировала политика экспансионизма и империализма, которой увлеклись США. Такое заявление сделал декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для «Хуаньцю шибао».

По его словам, военная гегемония НАТО никогда не прекращалась. США уже нарушали порядок на Ближнем Востоке войной в Ираке, поддерживали конфликт в Сирии. Америка даже попыталась внести напряженность в отношения КНР с Россией. Здесь США использовали отработанную в период холодной войны стратегию сдерживания.

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Декан факультета международных отношений США обратил внимание, что Пентагон беззастенчиво развязывает войны. НАТО под началом США расширился до 30 членов. Империалистический экспансионистский характер Североатлантического альянса налицо.

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«Это и есть непосредственная подоплека украинского конфликта», — резюмировал автор статьи, отметив, что империализм остался источником мировых потрясений.

Ранее МИД Китая напомнил США о плане по захвату семи стран за пять лет.

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