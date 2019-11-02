Китай заявил, что достиг согласия с США по основным пунктам торгового соглашения

Министерство торговли Китая сообщило, что в пятницу китайский вице-премьер Лю Хе позвонил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и министру финансов Стивену Мнучину. Было отмечено, что обе стороны провели «серьезный и конструктивный» разговор по «основным» вопросам торговли и обсудили следующий раунд переговоров.

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Белый дом в свою очередь заявил, что переговорщики «добились прогресса в различных областях и находятся на стадии решения нерешенных вопросов».

В прошлом месяце США и Китай заключили перемирие и начали работать над завершением «первой фазы» торгового соглашения, которое предусматривает паузу в повышении тарифов, а также покупку Китаем сельскохозяйственной продукции США.

По словам американского президента Дональда Трампа, «первая фаза» торговой сделки составит 60% непосредственного соглашения.

Согласия пока не удалось достигнуть по валюте, краже интеллектуальной собственности и принудительной передаче технологий.