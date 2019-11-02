  • Китай заявил, что достиг согласия с США по основным пунктам торгового соглашения

    02 ноября 2019, 00:10

    Александра Каширина

    В пятницу 1 ноября Китай заявил, что смог достичь консенсуса с США после телефонного разговора, состоявшегося между высокопоставленными чиновниками двух стран. Об этом сообщил телеканал CNBC.

    Министерство торговли Китая сообщило, что в пятницу китайский вице-премьер Лю Хе позвонил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и министру финансов Стивену Мнучину. Было отмечено, что обе стороны провели «серьезный и конструктивный» разговор по «основным» вопросам торговли и обсудили следующий раунд переговоров.

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    Белый дом в свою очередь заявил, что переговорщики «добились прогресса в различных областях и находятся на стадии решения нерешенных вопросов».

    В прошлом месяце США и Китай заключили перемирие и начали работать над завершением «первой фазы» торгового соглашения, которое предусматривает паузу в повышении тарифов, а также покупку Китаем сельскохозяйственной продукции США.

    По словам американского президента Дональда Трампа, «первая фаза» торговой сделки составит 60% непосредственного соглашения.

    Согласия пока не удалось достигнуть по валюте, краже интеллектуальной собственности и принудительной передаче технологий.