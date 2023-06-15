Мир 15 июня 2023, 08:38 Китай захотел присвоить России кредитный рейтинг Китайское рейтинговое агентство начало работу над присвоением России кредитного рейтинга Unsplash

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Китайское рейтинговое агентство сможет присвоить России кредитный рейтинг после того, как уточнит «некоторые вопросы» по новой методологии и критериям оценки российского суверенного рейтинга. Об этом журналистам сообщил генеральный директор China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Co., Ltd. Янь Янь.

«В силу того, что сейчас происходит отказ от доллара, будут использоваться новые данные для расчетов. Как только уточним их, мы сможем присвоить России кредитный рейтинг», — процитировал его «Интерфакс».

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Янь Янь выразил надежду, что это произойдет в ближайшем будущем, и пообещал, что работа в этом направлении не прекратится. Многие китайские компании желают получить информацию о России, а наличие национального рейтинга «важно в этом аспекте», пояснил бизнесмен.

По мнению гендиректора АО «Эксперт РА» Марины Чекуровой, для России и Китая сейчас своевременно было бы выйти на новый уровень сотрудничества, в том числе — развивая взаимодействие по кредитным рейтингам. Она добавила, что считает перспективным и «зеленое» финансирование в России.