Мир 15 августа 2023, 11:48 Китай задумался о расширении сотрудничества в военной сфере со странами ШОС Ли Шанфу: КНР может расширить военное сотрудничество со странами ШОС и Ираном РИА «Новости»

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Китай может расширить сотрудничество в военной сфере со странами ШОС, Белоруссией и Ираном. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности. Его слова привел ТАСС.

Ли Шанфу указал, что страна также начала рассматривать расширение международного сотрудничества в сферах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

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«Готовы проводить учения со всеми странами, изучать новые области учений и расширять их пространство», — отметил член Госсовета.

Министр обороны КНР также заверил, что российско-китайские отношения в военной области не направлены против третьих государств.

«Отношения Китая и России в военной сфере являются образцом неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — подчеркнул Ли Шанфу.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона поддержал Запад в борьбе с Россией.