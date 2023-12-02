Мир 02 декабря 2023, 03:17 Китай заберет двух гигантских панд из Шотландии в декабре МИД КНР: две панды из британского зоопарка отправятся домой в декабре Freepik

Читать 360tv в

Две гигантские панды, переданные зоопарку Эдинбурга в Шотландии в 2011 году, вернутся домой в Китай в декабре. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», — заявил Ван Вэньбинь.

Реклама

Животных должны были передать Китаю в 2021 году, но этому помешала эпидемия, договор продлили на два года. На родине гигантских панд уже ждут, для их проживания уже все подготовлено, отметил представитель МИД. Ван Вэньбинь заявил, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с международными партнерами в области сохранения исчезающих видов животных.

Детеныш панды из московского зоопарка начал ползать, что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили правильность движений животного.