Китай за минувшие сутки направили к Тайваню рекордное количество военных самолетов. К берегам острова были направлены 38 боевых машин, уточнила тайваньская газета «Цзыю шибао».

Самолеты, по данным издания, облетели акваторию к юго-востоку от Тайваня, пройдя над проливом Баши. В маневре, в частности, участвовали бомбардировщики H-6, истребители J-16 и Су-30, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и самолет-разведчик Y-8, сообщил ТАСС.

В ответ, по информации «Цзыю шибао», тайваньские ВВС подняли в небо свою авиацию, чтобы отслеживать перемещение самолетов Китая.

В августе власти Тайваня заявили, что с 13 по 18 сентября проведут учения «Хань Куан», в ходе которых военнослужащие всех видов войск будут сосредоточены на увеличении возможностей войны против угрозы со стороны КНР.

В том же месяце военнослужащие Китая отработали сценарий операции по захвату Тайваня. Представитель командования тогда заявил, что ситуация в Тайваньском проливе требует от армии КНР защиты национального суверенитета.