Мир 13 марта 2024, 12:34 Китай взволновали слова Путина о ядерном оружии МИД Китая призвал мир к деэскалации после заявления Путина о ядерном оружии Unsplash

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Ядерные державы обязаны обеспечивать мировую стабильность и принимать меры для снятия напряженности. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента России Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву о ядерном оружии. Ван Вэньбинь напомнил, что в начале 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о необходимости предотвратить ядерную войну, потому что никто не выйдет из нее победителем.

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«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», — сказал он.

Владимир Путин заявил, что Россия готова к конфликту. По его словам, ядерная триада страны превзошла американскую — одну из двух сильнейших в мире.