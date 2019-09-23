Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно провел запуск двух спутников Beidou-3. Это было сделано с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» и ракеты верхней ступени «Юаньчжэн-1».

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Как сказано в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), запуск космических аппаратов М-19 и М-20 прошел в 05:10 по местному времени (00:10 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.Об этом сообщило РИА «Новости».

Глобальная китайская навигационная система Beidou будет полностью готова к 2020 году. На орбите для обеспечения ее функционирования будут работать десятки космических аппаратов. КНР уже разработал и разместил в космосе три поколения спутников своей навигационной системы (BDS-1, BDS-2 и BDS-3). Они помогают добиться точного позиционирования.

Этот запуск стал оказался 312-м для ракеты-носителя серии «Чанчжэн». КНР уже вывел на орбиту 48 спутников Beidou, 23 из них принадлежат системе BDS-3.

Китай активно занимается развитием национальной космической программы. Китайские специалисты разрабатывают метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники. Также они работают над созданием технологии для освоения Луны. Кроме того, учение реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. К его изучению они собираются приступить в 2020–2025 годах.