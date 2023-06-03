Мир 03 июня 2023, 03:43 Китай выступил за равное право на космическое пространство Постпред КНР в ООН Ли: Китай выступает за равное право стран на космическое пространство Роскосмос

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Китай выступает за равное право всех стран на сотрудничество в космической сфере в мирных целях. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН в Вене Ли Сун.

«Китай выступает за то, чтобы государства сотрудничали и продвигали равное право всех стран на использование космического пространства в мирных целях, активно решали проблемы космической безопасности и обеспечивали мирное, безопасное и устойчивое использование космического пространства», — сообщил Ли.

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На мероприятии в Вене китайское представительство показало научно-фантастический фильм о космосе — «Блуждающая Земля-2». Дипломат назвал этот фильм подарком китайских кинематографистов миру «во имя международного и многостороннего развития космоса». Китай планирует сотрудничать в этой сфере с другими странами, отметил Ли.

Рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей удалось побить после запуска корабля КНР «Шэньчжоу-16». В космосе оказалось 17 человек.