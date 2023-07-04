Мир 04 июля 2023, 11:52 Китай выступил с идеей увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин: нужно увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС РИА «Новости»

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Китайское правительство выступило за то, чтобы государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличили долю нацвалют в торговых расчетах между странами объединения. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин, сообщил ТАСС.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации», — сказал он во время 23-го заседания Совета глав государств ШОС.

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По его словам, организация должна противостоять вмешательству внешних сил в дела стран региона, а также цветным революциям. Си Цзиньпин подчеркнул, что участникам Шанхайской организации сотрудничества нужно выработать свою внешнюю политику. Она должна строиться на долгосрочных и общих интересах региона.

«Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе», — подчеркнул он.

Руководитель КНР считает, что ШОС нужно противостоять западным односторонним экономическим санкциям, а также силовой политике и гегемонии на международной арене. По его мнению, миропорядок должен быть основан на международном праве, следует также настаивать на многосторонности и совершенствовании глобального управления и общих для всего человечества ценностях.

Российский президент Владимир Путин принимает участие в заседании в формате видеосвязи. Он заявил, что ШОС привержена к формированию справедливого и равноправного мирового порядка.