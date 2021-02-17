Китай выступил против поиска виноватых в вопросе происхождения коронавируса

Китай выступил против политизации пандемии коронавируса. Представители Поднебесной призывают не искать виноватых в вопросе происхождения коронавируса.

«Китай выступает решительно против попыток некоторых стран политизировать пандемию, играть в поиск виноватого, позорить и навешивать ярлыки на Китай. Мы надеемся, что страны мира займут справедливую, объективную и ответственную позицию, предпримут конкретные действия в поддержку работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и внесут должный вклад в международное сотрудничество в борьбе с пандемией», — сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованное заявление посольства Китая в Великобритании.

Китай, как сообщили в посольстве, что с начала пандемии поддерживает тесные связи с ВОЗ в сфере исследования происхождения вируса.

В заявлении отмечено, что определить происхождение коронавируса можно только общими усилиями ученых со всего мира.

«Мы не должны позволять политике брать верх над наукой или подменять научное исследование необоснованными предположениями и умышленными искажениями», — сказано в заявлении.

Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее выразил обеспокоенность в связи с результатами работы комиссии ВОЗ по расследованию причин вспышки COVID-19 в Китае. Он призвал Китай предоставил данные о распространении коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции.