Китай выразил протест США после заявления Байдена о готовности защищать Тайвань

Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее президент США Джо Байден сообщил о готовности Штатов принять военное участие в защите острова на случай вторжения.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что США нужно перестать недооценивать решительность и возможности Китая по защите своего суверенитета и территориальной целостности», написал ТАСС.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай выражает протест США в связи с заявлением Байдена о готовности защищать Тайвань военным путем.

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — сказал Ван Вэньбинь.

Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио сообщил, что Штаты продолжают быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке.