Китай выразил протест США из-за одобрения законопроекта по Гонконгу

Китайским властям категорически не понравился принятый США законопроект по «Защите прав человека и демократии в Гонконге». Он предусматривает санкции в отношении тех, кто не соблюдает права человека. В связи с этим Пекин выразил протест Вашингтону.

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«Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьезным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого», — сказано в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуан. Его процитировало РИА «Новости».

Власти КНР призвали Штаты прекратить такую политику, пока не стало поздно и сделать так, чтобы этот законопроект не стал в конечном итоге законом. В противном случае Китай пригрозил ответными мерами для защиты "национального суверенитета, интересов в области безопасности и развития».

Ранее, 19 ноября, Сенат США одобрил свой вариант законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге». Также американцы поддержали проект закона, запрещающий поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из Соединенных Штатов.

Массовые протесты проходят в Гонконге с июня 2019 года. Жители вышли на улицы из-за рассмотрения местными властями законопроекта, который позволял бы выдавать подозреваемых или заключенных материковому Китаю, Макао, Тайваню. После митингов власти Гонконга заявили о заморозке рассмотрения этого проекта закона. Однако активисты остались недовольны и продолжил протесты. В начале октября документ полностью отозвали, но ситуация в стране не нормализовалась. Столкновения недовольных и полиции продолжаются.