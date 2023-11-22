22 ноября 2023, 12:17
Китай выразил готовность углублять отношения с Россией
Си Цзиньпин сообщил о готовности углублять двусторонние отношения с Россией
Власти Китая совместно с Россией готовы прилагать усилия для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Об этом на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай готов вместе с Россией продолжать совместные усилия, углублять свои двусторонние отношения, которые можно охарактеризовать взаимовыгодным сотрудничеством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и вечным добрососедством», — сказал он.
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Володин со вторника находится в рабочей поездке в Пекине. Ранее он провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщал RT.
На переговорах председатель нижней палаты российского парламента заявил, что страны в своих отношениях достигли высочайшего уровня взаимопонимания и являются большим, чем просто стратегическими партнерами.
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