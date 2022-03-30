Китай выразил готовность сыграть важную роль в переговорах России и Украины
Китай сообщил о готовности сыграть важную роль в переговорах России и Украины
Китай готов сыграть важную и конструктивную роль в переговорах между российской и украинской сторонами в урегулировании нынешней ситуации. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, написал ТАСС.
«Китай готов оказать содействие в российско-украинских переговорах, сыграв в них конструктивную роль», — заявил дипломат.
Накануне в Турции прошел четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. По их итогам представитель украинский делегации Давид Арахамия сообщил о подготовке проекта безопасности, его участниками должны стать страны — члены Совета безопасности ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул намерение РФ последовательно развивать отношения с китайскими партнерами.
Также представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала о намерении США «разорвать Китай в клочья».