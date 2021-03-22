Китай ввел ограничения против нескольких предприятий и физлиц из ЕС

Китайские власти решили ввести пакет ограничительных мер против четырех предприятий и 10 физлиц из Евросоюза из-за вмешательства Брюсселя во внутренние дела государства. Об этом сообщило ИА Nation News.

Внешнеполитическое ведомство КНР объяснило санкции тем, что физлица и предприятия, попавшие под рестрикции, серьезно навредили интересам и суверенитету КНР, злонамерено распространяя ложную информацию в Европе. По данным информагентства, ограничения коснулись нескольких европейских ученых, а также парламентариев из Нидерландов, Бельгии, Швеции и Литвы.