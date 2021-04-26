Китай ввел новые меры по борьбе со шпионажем

Новые правила по борьбе со шпионажем ввели власти Китая. Предполагается, новые правила эффективнее обеспечат безопасность ключевых сфер государственной и общественной деятельности.

Новый регламент ввело Министерство государственной безопасности КНР в понедельник, 26 апреля, сообщило агентство «Синьхуа».

Постановление вступило в силу с момент оглашения. Оно напрямую касается компетентных органов, связанных с предотвращением и преращением работы агентов иностранных спецслужб.

Ранее правительство Великобритании заявило о новом законе, который они планируют выпустить, согласно которому все, кто работает в стране от имени правительства зарубежных стран, должен регистрировать свое присутствие в государства. В Соединенном королевстве заявили, что это им поможет бороться с «враждебными» Китаем и Россией.