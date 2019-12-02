Китай ввел антиамериканские санкции из-за закона о Гонконге

«Правительство Китая приняло решение приостановить рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами», — сказала дипломат.

Хуа Чуньин ответила на вопрос, когда рассмотрение американских вопросов возобновится. По ее словам, все зависит от дальнейших действий США.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал два закона, связанных с Гонконгом. Один из них — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», второй касается запрета поставок определенной полицейской экипировки в специальный административный район.

Документы вносят коррективы в закон от 1992 года о политике Штатов в отношении Гонконга. Подписание бумаг значит фактический пересмотр торговых отношений с Гонконгом. Кроме того, одобренные Трампом законы позволяют Вашингтону вводить санкции против лиц, которые Белый дом посчитает виновными в нарушении прав человека в Гонконге.