Китай введет санкции против Пелоси

Власти Китая введут санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников в качестве ответной меры на несогласованный визит американского политика на Тайвань. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделало Министерство иностранных дел Китая.

В ведомстве подчеркнули, что рассматривают визит Пелоси на Тайвань в качестве провокации.

«Китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников», — говорится в официальном заявлении.

Как отметило агентство Bloomberg, спикер палаты представителей стала самым высокопоставленным чиновником США, который попал под санкции Китая. Ранее под ограничения со стороны Пекина попал бывший госсекретарь Майк Помпео.

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань в минувший вторник, 2 августа, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина о недопустимости такого поступка. На острове американский политик встретилась с руководством региона и улетела на следующий день.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что своим поведением Пелоси нарушила все ранее заключенные соглашения с США. Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что власти страны придерживаются политики одного Китая, а к решению о поездке на Тайвань спикера палаты представителей отношения не имеют.