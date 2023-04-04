Мир 04 апреля 2023, 04:10 Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам — СМИ Kyodo: Китай впервые с 1964 года занял нейтралитет по вопросу Курильских островов РИА «Новости»

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Китайские власти впервые за 60 лет изменили позицию в вопросе принадлежности южнокурильских островов. Сейчас КНР занимает нейтралитет. Об этом заявило японское агентство Kyodo со ссылкой источники, близкие к китайским дипломатам.

В 1964 году бывший председатель КНР Мао Цзэдун выразил Японии поддержку по этому вопросу. Однако все изменилось после визита нынешнего руководителя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву в конце марта 2023 года.

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Как стало известно изданию, Си заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу принадлежности южной части Курил. В связи с этим можно сделать вывод, считают авторы статьи, что Китай решил изменить позицию на нейтральную, а это в очередной раз подтверждает усиление дружбы и сближение двух стран — России и Китая.

«Несомненно, что изменение позиции Китая укрепит доверие России», — подчеркнули в материале.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что страна по-прежнему хочет заключить с Россией мирный договор по итогам Второй мировой войны и решить вопрос Южных Курил. Однако он подчеркнул, что правительство страны и дальше будет указывать на принадлежность Японии островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.