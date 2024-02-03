Мир 03 февраля 2024, 23:19 Китай впервые публично поддержал российскую спецоперацию Le Figaro: глава Минобороны КНР Цзюнь открыто заявил о поддержке России в СВО РИА «Новости»

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Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что КНР поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

«Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает», — заявил он.

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В публикации отметили, что Китай после начала спецоперации не отвернулся от России, несмотря на давление Запада. Сотрудничество между странами продолжало укрепляться, но только сейчас глава китайского военного ведомства публично поддержал действия РФ в украинском конфликте, расставив приоритеты не в пользу Европы.

Ранее китайский военный эксперт Цзинь Чжень заявил, что российская армия однозначно победит в конфликте на Украине, потому что ВСУ все труднее противостоять ее наступлению на поле боя.

До этого власти КНР предупредили Украину, что двусторонние отношения между странами могут оказаться под угрозой из-за признания китайских компаний международными спонсорами войны.