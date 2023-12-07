Мир 07 декабря 2023, 07:51 Китай в развитии отношений с Евросоюзом сделал ставку на декабрьский саммит в Пекине GT: Китай рассчитывает, что саммит в Пекине поможет отношениям с Евросоюзом РИА «Новости»

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В Пекине 7 декабря откроется первый за четыре года очный саммит Китай-Евросоюз. Это мероприятие должно обеспечить развитие отношений, заявило китайское издание The Global Times.

Европейское общество, особенно бизнес, по информации журналистов, с нетерпением ждало 24-й саммит Китай-Евросоюз. Оно возложило на него большие надежды и рассчитывает на хорошие новости.

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«Саммит должен обеспечить стратегическое руководство для устойчивого и здорового развития отношений Китая и ЕС, а европейская сторона должна дать более четкие ответы на этот фундаментальный вопрос», — заявил автор статьи.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообщается с главами Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а премьер Госсовета Ли Цян вместе с почетными гостями станет председателем мероприятия. Перед саммитом, по информации журналистов, китайская сторона в ответ не предвзятое отношение к себе подчеркнула, что Китай и ЕС не являются соперниками и что их общие интересы намного перевешивают разногласия. Автор статьи отметил, что КНР искренне хочет развить отношения с Европой.

Запад не устроила позиция Китая по украинскому конфликту. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что нельзя сохранять нейтралитет.