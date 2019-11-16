Китай в очередной раз обвинили в кибератаках на НАТО

По словам главы внешнеполитического ведомства США, отношения с Китаем являются одной из важнейших проблем НАТО. Он указал, что альянс противостоит хакерским атакам, в которых виновна КНР, и призвал принять меры в соответствии с новыми угрозами.

Российских хакеров обвинили в кибератаках как минимум в 35 странах Подробнее

Ранее СМИ передавали слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не оставит без ответа кибератаки со стороны России.

Он заявил, это позволит применить положения пятой статьи устава организации в зависимости от характера атаки.

Сообщалось, что Россия якобы ответственна за кибератаки в 35 странах русскими хакерами, которые выдавали себя за иранцев.

Также русские хакеры обвиняются «во вмешательстве в выборы США 2016 года».

НАТО включил Россию, Иран и Китай в число своих главных киберугроз еще в 2012 году.