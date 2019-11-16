  • Китай в очередной раз обвинили в кибератаках на НАТО

    16 ноября 2019, 01:15

    Александра Каширина

    Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве кибербезопасности НАТО. Об этом сообщило РИА Новости.

    По словам главы внешнеполитического ведомства США, отношения с Китаем являются одной из важнейших проблем НАТО. Он указал, что альянс противостоит хакерским атакам, в которых виновна КНР, и призвал принять меры в соответствии с новыми угрозами.

    Российских хакеров обвинили в кибератаках как минимум в 35 странах

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    Ранее СМИ передавали слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не оставит без ответа кибератаки со стороны России.

    Он заявил, это позволит применить положения пятой статьи устава организации в зависимости от характера атаки.

    Сообщалось, что Россия якобы ответственна за кибератаки в 35 странах русскими хакерами, которые выдавали себя за иранцев.

    Также русские хакеры обвиняются «во вмешательстве в выборы США 2016 года».

    НАТО включил Россию, Иран и Китай в число своих главных киберугроз еще в 2012 году.