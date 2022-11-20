Мир 20 ноября 2022, 20:45 Китай увеличил закупки нефти в России Reuters: Китай стал закупать в России больше нефти и меньше угля РИА «Новости»

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В Китае раскрыли объемы импорта угля и нефти из России. Судя по отчету Главного таможенного управления КНР, страна стала закупать у РФ чуть больше нефти, закупки угля при этом упали. Данные из отчета опубликовал Reuters.

Импорт нефти из России в Китай за октябрь вырос до 7,7 миллиона тонн. Это почти на 3,5% больше, чем в минувшем сентябре. А разница с октябрем 2021 года еще более существенна: поставки выросли на 16%.

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При этом импорт угля сократился. По сравнению в сентябрем — на 7,6%. Но если сравнивать с предыдущим годом, то тенденция все же положительная.

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«Но это все равно было на 26% выше уровня октября 2021 года», — написало агентство.

Снижение интереса к углю в последние месяцы авторы статьи связали с логистическими трудностями и большой загруженностью железных дорог в России.

В октябре Россия стала самым крупным поставщиком нефти в Индию. Она сумела обогнать Саудовскую Аравию и Ирак.