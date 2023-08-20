20 августа 2023, 18:07
Китай увеличил объемы закупок российского газа
Китай за семь месяцев 2023 года увеличил закупки трубопроводного газа из России
Китай за первые семь месяцев 2023 года нарастил закупки трубопроводного газа из России. Об этом сообщила пресс-служба Главного таможенного управления КНР.
Всего в период с января по июль Китай закупил газ у России на 3,94 миллиарда долларов.
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При этом в июле китайские поставщики приобрели в России газ на 555,57 миллиона долларов, тогда как этот показатель составил 3,98 миллиарда за весь 2022 год.
Также на 21,9% увеличился импорт сжиженного природного газа, до 2,98 миллиарда долларов.
Кроме того, вырос объем поставок нефти в Китай, до 60,6 миллиона тонн в 2023 году. В годовом выражении прирост составил 25,2%.
Газовый концерн «Газпром» сообщал, что 31 июля установил рекорд по прокачке газа в Китай за сутки. О каких объемах идет речь, в компании не уточнили.
В марте 2023 года Россия стала основным поставщиком газа в КНР, опередив по этому показателю Туркмению и Австралию.
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