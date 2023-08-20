Мир 20 августа 2023, 18:07 Китай увеличил объемы закупок российского газа Китай за семь месяцев 2023 года увеличил закупки трубопроводного газа из России РИА «Новости»

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Китай за первые семь месяцев 2023 года нарастил закупки трубопроводного газа из России. Об этом сообщила пресс-служба Главного таможенного управления КНР.

Всего в период с января по июль Китай закупил газ у России на 3,94 миллиарда долларов.

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При этом в июле китайские поставщики приобрели в России газ на 555,57 миллиона долларов, тогда как этот показатель составил 3,98 миллиарда за весь 2022 год.

Также на 21,9% увеличился импорт сжиженного природного газа, до 2,98 миллиарда долларов.

Кроме того, вырос объем поставок нефти в Китай, до 60,6 миллиона тонн в 2023 году. В годовом выражении прирост составил 25,2%.

Газовый концерн «Газпром» сообщал, что 31 июля установил рекорд по прокачке газа в Китай за сутки. О каких объемах идет речь, в компании не уточнили.

В марте 2023 года Россия стала основным поставщиком газа в КНР, опередив по этому показателю Туркмению и Австралию.